Синєгубов: росіяни били по приватних домах та електромережах на Харківщині

Постраждалих внаслідок обстрілів за вчорашню добу немає, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“До медиків звернулася 60-річна жінка, яка зазнала травм внаслідок обстрілу с. Сіряки Солоницівської громади 8 вересня”, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарили:

вісім КАБ;

БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені чотири приватні будинки, господарські будівлі, електромережі, а в Ізюмському – під ударом опинилися приватні будинки та авто.

Нагадаємо, напередодні начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого у с. Біла Криниця Вовчанської громади. Росіяни били по Харківському, Куп’янському, Чугуївському та Лозівському районах.