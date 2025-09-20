Синєгубов: росіяни били по приватних домах та електромережах на Харківщині
Постраждалих внаслідок обстрілів за вчорашню добу немає, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“До медиків звернулася 60-річна жінка, яка зазнала травм внаслідок обстрілу с. Сіряки Солоницівської громади 8 вересня”, – зазначив Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарили:
- вісім КАБ;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені чотири приватні будинки, господарські будівлі, електромережі, а в Ізюмському – під ударом опинилися приватні будинки та авто.
Нагадаємо, напередодні начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого у с. Біла Криниця Вовчанської громади. Росіяни били по Харківському, Куп’янському, Чугуївському та Лозівському районах.
