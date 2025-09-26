Live
Били артиллерией и дронами – РФ атаковала Золочевщину (фото)

Происшествия 10:00   26.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Били артиллерией и дронами – РФ атаковала Золочевщину (фото) Фото: «Заря»

Об ударах РФ по Золочевской громаде сообщили в издании «Заря».

Вначале накануне вечером враг массированно обстрелял Золочевскую громаду из артиллерии. Также россияне выпустили FPV-дроны. Под ударом около 20:00 оказалось село Тимофеевка.

«В результате попаданий уничтожен частный дом, повреждены три дома, хозяйственные постройки и энергосети», – пишут в «Заре».

По информации начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, пострадавших в результате обстрелов нет. 

Фото: «Заря»

Повторно громада оказалась под атакой РФ уже утром 26 сентября. На этот раз оккупанты атаковали село Ивашки. 

«В результате ударов поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственные сооружения и энергосети», – сообщили в издании.

Коваленко отметил, что раненых и погибших также нет.

Читайте также: Обеспечивать Купянск едой и другой гуманитаркой уже невозможно – Канашевич

Автор: Николь Костенко-Лагутина
