Били артиллерией и дронами – РФ атаковала Золочевщину (фото)
Об ударах РФ по Золочевской громаде сообщили в издании «Заря».
Вначале накануне вечером враг массированно обстрелял Золочевскую громаду из артиллерии. Также россияне выпустили FPV-дроны. Под ударом около 20:00 оказалось село Тимофеевка.
«В результате попаданий уничтожен частный дом, повреждены три дома, хозяйственные постройки и энергосети», – пишут в «Заре».
По информации начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, пострадавших в результате обстрелов нет.
Повторно громада оказалась под атакой РФ уже утром 26 сентября. На этот раз оккупанты атаковали село Ивашки.
«В результате ударов поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственные сооружения и энергосети», – сообщили в издании.
Коваленко отметил, что раненых и погибших также нет.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: золочевская громада, обстрелы, прилеты, рф, харьковщина;
Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 10:00;
