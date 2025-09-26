Били артиллерией и дронами – РФ атаковала Золочевщину (фото)

Об ударах РФ по Золочевской громаде сообщили в издании «Заря».

Вначале накануне вечером враг массированно обстрелял Золочевскую громаду из артиллерии. Также россияне выпустили FPV-дроны. Под ударом около 20:00 оказалось село Тимофеевка.

«В результате попаданий уничтожен частный дом, повреждены три дома, хозяйственные постройки и энергосети», – пишут в «Заре».

По информации начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, пострадавших в результате обстрелов нет.

Повторно громада оказалась под атакой РФ уже утром 26 сентября. На этот раз оккупанты атаковали село Ивашки.

«В результате ударов поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственные сооружения и энергосети», – сообщили в издании.

Коваленко отметил, что раненых и погибших также нет.