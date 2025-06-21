Пропала связь: ночью россияне обстреляли многоэтажку в Золочевской громаде 📷

Удары по селу Ивашки зафиксировали в 00:10 в ночь на 21 июня, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Враг уже четвертый день бьет по громаде FPV-дронами.

«Значительно повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, окна, двери, а также энергосети. Длительный срок отсутствует связь», – рассказал Коваленко.

Пострадавших из-за «прилета» нет, добавил глава ПВА.