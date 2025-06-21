Пропала связь: ночью россияне обстреляли многоэтажку в Золочевской громаде 📷
Фото: Виктор Коваленко
Удары по селу Ивашки зафиксировали в 00:10 в ночь на 21 июня, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
Враг уже четвертый день бьет по громаде FPV-дронами.
«Значительно повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, окна, двери, а также энергосети. Длительный срок отсутствует связь», – рассказал Коваленко.
Пострадавших из-за «прилета» нет, добавил глава ПВА.
Читайте также: Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что будет в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочевская громада, обстрел, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пропала связь: ночью россияне обстреляли многоэтажку в Золочевской громаде 📷»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 16:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по селу Ивашки зафиксировали в 00:10 в ночь на 21 июня, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.".