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Пропала связь: ночью россияне обстреляли многоэтажку в Золочевской громаде 📷

Происшествия 16:17   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пропала связь: ночью россияне обстреляли многоэтажку в Золочевской громаде 📷 Фото: Виктор Коваленко

Удары по селу Ивашки зафиксировали в 00:10 в ночь на 21 июня, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Враг уже четвертый день бьет по громаде FPV-дронами.

Обстрел Золочевской громады 21 июня 2025
Фото: Виктор Коваленко

«Значительно повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, окна, двери, а также энергосети. Длительный срок отсутствует связь», – рассказал Коваленко.

Обстрел Золочевской громады 21 июня 2025
Фото: Виктор Коваленко

Пострадавших из-за «прилета» нет, добавил глава ПВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по селу Ивашки зафиксировали в 00:10 в ночь на 21 июня, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.".