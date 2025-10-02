Дещо потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 3 жовтня

У Харкові в п’ятницю не прогнозують опадів, а вдень температура сягне +18°.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 жовтня.

Синоптики повідомили, що погода буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів та з досить сильним східним вітром (7 – 12 м/с).

Температура повітря в Харкові: вночі 6 – 8° тепла, вдень 16 – 18°. В області: вночі 5 – 10 ° тепла, вдень 13 – 18 °.

У подальшому прогнозі гідрометцентру – деяке потепління в суботу (до +21°), а потім знову похолодання та дощі. На 5 жовтня прогнозують навіть нестандартну для цього часу року грозу. Натяків на “бабине літо” поки що немає. Деяким заспокоєнням для любителів теплої осені може стати той факт, що на тлі загальної ситуації в країні в Харкові – тепло.

“Найхолоднішою залишається погода в західних областях. Протягом дня +8 +11 градусів, а найближчої ночі ДУЖЕ холодно, 0+4 градуси, місцями до 1 морозу”, – поінформувала вдень 2 жовтня синоптикиня Наталка Діденко.