Вдень до +35: якою буде погода в Харкові та області в перший день осені
Фото: Василь Голосний
У неділю, 1 вересня, в Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 32 – 34, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 30 – 35.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 20:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 1 вересня, в Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".