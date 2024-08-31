Вдень до +35: якою буде погода в Харкові та області в перший день осені

У неділю, 1 вересня, в Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 32 – 34, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 30 – 35.