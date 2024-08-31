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Днем до +35: какой будет погода в Харькове и области в первый день осени

Погода 20:34   31.08.2024
Виктория Яковенко
Днем до +35: какой будет погода в Харькове и области в первый день осени Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 1 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем ​​– 32 – 34, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем ​​– 30 – 35 градусов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 1 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".