Днем до +35: какой будет погода в Харькове и области в первый день осени

В воскресенье, 1 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем ​​– 32 – 34, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем ​​– 30 – 35 градусов.