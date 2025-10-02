Немного потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября

В Харькове в пятницу не прогнозируют осадков, а днем температура достигнет +18°.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 3 октября.

Синоптики сообщили, что погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков и с достаточно сильным восточным ветром (7 – 12 м/с).

Температура воздуха в Харькове: ночью 6 – 8° тепла, днем ​​16 – 18°. В области: ночью 5 – 10° тепла, днем ​​13 – 18°.

В дальнейшем прогнозе гидрометцентра — некоторое потепление в субботу (до +21°), а затем вновь похолодание и дожди. На 5 октября прогнозируют даже нестандартную для этого времени года грозу. Намеков на «бабье лето» пока нет. Некоторым успокоением для любителей теплой осени может стать тот факт, что на фоне общей ситуации в стране в Харькове — тепло.

«Самой холодной остается погода в западных областях. В течение дня +8+11 градусов, а в ближайшую ночь ОЧЕНЬ холодно, 0+4 градуса, местами до 1 мороза», — проинформировала днем 2 октября синоптик Наталья Диденко.