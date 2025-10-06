Більш як сотня “шахедів” та два десятки ракет вдарили по Харківщині за тиждень

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику російських ударів по Харківщині, що наростають: за сім днів від них загинуло п’ятеро людей, постраждали – 32, у тому числі 4-річна дівчинка.

Минулого тижня російська армія застосувала по території Харківської області різноманітну номенклатуру озброєнь. У порівнянні з аналогічною статистикою на 29 вересня кількість ракет зросла у 19 разів, “Гераней-2” – майже вчетверо.

За даними ХОВА, по області вдарили:

1 ракета “Іскандер-М”;

18 ракет (тип встановлюється);

7 КАБів;

106 БпЛА типу “Герань-2”;

1 БпЛА типу “Ланцет”;

4 БпЛА типу “Молния”;

24 fpv-дрони;

3 БпЛА (тип встановлюється).

Під ударами були щонайменше 45 населених пунктів. Значні руйнування в Ізюмському та Куп’янському районах. Пошкоджені як багатоквартирні, так і приватні будинки, а також автомобілі, господарчі споруди. На Ізюмщині – кафе, адмінбудівля, магазини, аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня та пошта.

У Харкові російські терористи пошкодили вісім багатоповерхівок, 33 приватні будинки, коледж, підприємство, ангар, 17 автівок, 16 гаражів, вхід у метро та торгові павільйони.