Більш як сотня “шахедів” та два десятки ракет вдарили по Харківщині за тиждень
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику російських ударів по Харківщині, що наростають: за сім днів від них загинуло п’ятеро людей, постраждали – 32, у тому числі 4-річна дівчинка.
Минулого тижня російська армія застосувала по території Харківської області різноманітну номенклатуру озброєнь. У порівнянні з аналогічною статистикою на 29 вересня кількість ракет зросла у 19 разів, “Гераней-2” – майже вчетверо.
За даними ХОВА, по області вдарили:
- 1 ракета “Іскандер-М”;
- 18 ракет (тип встановлюється);
- 7 КАБів;
- 106 БпЛА типу “Герань-2”;
- 1 БпЛА типу “Ланцет”;
- 4 БпЛА типу “Молния”;
- 24 fpv-дрони;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Під ударами були щонайменше 45 населених пунктів. Значні руйнування в Ізюмському та Куп’янському районах. Пошкоджені як багатоквартирні, так і приватні будинки, а також автомобілі, господарчі споруди. На Ізюмщині – кафе, адмінбудівля, магазини, аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня та пошта.
У Харкові російські терористи пошкодили вісім багатоповерхівок, 33 приватні будинки, коледж, підприємство, ангар, 17 автівок, 16 гаражів, вхід у метро та торгові павільйони.
6 Жовтня 2025 в 17:51
