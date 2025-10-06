Live
Більш як сотня “шахедів” та два десятки ракет вдарили по Харківщині за тиждень

Події 17:51   06.10.2025
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику російських ударів по Харківщині, що наростають: за сім днів від них загинуло п’ятеро людей, постраждали – 32, у тому числі 4-річна дівчинка.

Минулого тижня російська армія застосувала по території Харківської області різноманітну номенклатуру озброєнь. У порівнянні з аналогічною статистикою на 29 вересня кількість ракет зросла у 19 разів, “Гераней-2” – майже вчетверо.

За даними ХОВА, по області вдарили:

  • 1 ракета “Іскандер-М”;
  • 18 ракет (тип встановлюється);
  • 7 КАБів;
  • 106 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 1 БпЛА типу “Ланцет”;
  • 4 БпЛА типу “Молния”;
  • 24 fpv-дрони;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Під ударами були щонайменше 45 населених пунктів. Значні руйнування в Ізюмському та Куп’янському районах. Пошкоджені як багатоквартирні, так і приватні будинки, а також автомобілі, господарчі споруди. На Ізюмщині – кафе, адмінбудівля, магазини, аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня та пошта.

У Харкові російські терористи пошкодили вісім багатоповерхівок, 33 приватні будинки, коледж, підприємство, ангар, 17 автівок, 16 гаражів, вхід у метро та торгові павільйони.

Читайте також: РФ знищила дві підстанції в Харкові, до чого потрібно бути готовими – Терехов

Автор: Оксана Горун
