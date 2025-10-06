Больше сотни «Шахедов» и два десятка ракет ударили по Харьковщине за неделю
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику нарастающих российских ударов по Харьковщине: за семь дней от них погибли пять человек, пострадали — 32, в том числе 4-летняя девочка.
На минувшей неделе российская армия применила по территории Харьковской области разнообразную номенклатуру вооружений. В сравнении с аналогичной статистикой на 29 сентября количество ракет возросло в 19 раз, «Гераней-2» — почти в четыре раза.
По данным ХОВА, по области ударили:
- 1 ракета «Искандер-М»;
- 18 ракет (тип устанавливается);
- 7 КАБ;
- 106 БпЛА типа «Герань-2»;
- 1 БпЛА типа «Ланцет»;
- 4 БпЛА типа «Молния»;
- 24 fpv-дрона;
- 3 БпЛА (тип устанавливается).
Под ударами были не менее 45 населенных пунктов. Значительные разрушения в Изюмском и Купянском районах. Повреждены как многоквартирные, так и частные дома, а также автомобили, хозстроения. На Изюмщине — кафе, админздание, магазины, аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня и почта.
В Харькове российские террористы повредили восемь многоэтажек, 33 частных дома, колледж, предприятие, ангар, 17 автомобилей, 16 гаражей, вход в метро и торговые павильоны.
