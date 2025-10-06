Live
  • Пн 06.10.2025
Больше сотни «Шахедов» и два десятка ракет ударили по Харьковщине за неделю

Происшествия 17:51   06.10.2025
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику нарастающих российских ударов по Харьковщине: за семь дней от них погибли пять человек, пострадали — 32, в том числе 4-летняя девочка.

На минувшей неделе российская армия применила по территории Харьковской области разнообразную номенклатуру вооружений. В сравнении с аналогичной статистикой на 29 сентября количество ракет возросло в 19 раз, «Гераней-2» — почти в четыре раза.

По данным ХОВА, по области ударили:

  • 1 ракета «Искандер-М»;
  • 18 ракет (тип устанавливается);
  • 7 КАБ;
  • 106 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типа «Ланцет»;
  • 4 БпЛА типа «Молния»;
  • 24 fpv-дрона;
  • 3 БпЛА (тип устанавливается).

Под ударами были не менее 45 населенных пунктов. Значительные разрушения в Изюмском и Купянском районах. Повреждены как многоквартирные, так и частные дома, а также автомобили, хозстроения. На Изюмщине — кафе, админздание, магазины, аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня и почта.

В Харькове российские террористы повредили восемь многоэтажек, 33 частных дома, колледж, предприятие, ангар, 17 автомобилей, 16 гаражей, вход в метро и ​​торговые павильоны.

Автор: Оксана Горун
  Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику нарастающих российских ударов по Харьковщине: за 7 дней от них погибли пять человек, пострадали — 32, в том числе 4-летняя девочка".