Больше сотни «Шахедов» и два десятка ракет ударили по Харьковщине за неделю

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику нарастающих российских ударов по Харьковщине: за семь дней от них погибли пять человек, пострадали — 32, в том числе 4-летняя девочка.

На минувшей неделе российская армия применила по территории Харьковской области разнообразную номенклатуру вооружений. В сравнении с аналогичной статистикой на 29 сентября количество ракет возросло в 19 раз, «Гераней-2» — почти в четыре раза.

По данным ХОВА, по области ударили:

1 ракета «Искандер-М»;

18 ракет (тип устанавливается);

7 КАБ;

106 БпЛА типа «Герань-2»;

1 БпЛА типа «Ланцет»;

4 БпЛА типа «Молния»;

24 fpv-дрона;

3 БпЛА (тип устанавливается).

Под ударами были не менее 45 населенных пунктов. Значительные разрушения в Изюмском и Купянском районах. Повреждены как многоквартирные, так и частные дома, а также автомобили, хозстроения. На Изюмщине — кафе, админздание, магазины, аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня и почта.

В Харькове российские террористы повредили восемь многоэтажек, 33 частных дома, колледж, предприятие, ангар, 17 автомобилей, 16 гаражей, вход в метро и ​​торговые павильоны.