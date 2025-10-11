Міжнародна делегація на Харківщині вивчила, як проводять тренінги для ДБСТ

Делегація, до складу якої увійшли чотири посли, представники ЮНІСЕФ, ЄІБ та урядів чотирьох країн ЄС, відвідала Харківський обласний центр соціальних служб, а також підземні школи області, повідомили в ХОВА.

Посли Бельгії, Індії, Чорногорії та Азербайджану, а також представники Норвегії, Польщі, Словенії та Латвії разом із колегами з міжнародних організацій відвідали Харківщину для участі у форумі “Інвестиції в людський капітал: дорожня карта всеохопного та партисипативного відновлення Харківщини”. Форум організували спільно ХОВА та ЮНІСЕФ, він відбувся напередодні, 10 жовтня. Окрім участі в панельних дискусіях, іноземні гості також відвідали низку локацій у Харківській області. За інформацією пресслужби ХОВА, делегація оглянула Обласну клінічну лікарню, де ознайомилась із проєктом будівництва підземного медзакладу. Також побували в підземній школі в Коротичі та безпечному дитсадку, що будується в Пісочині.

“Одним з пунктів програми став візит до Харківського обласного центру соціальних служб, де проводяться тренінги для кандидатів у прийомні батьки, а також для вже наявних прийомних сімей і засновників дитячих будинків сімейного типу”, – зазначили в обласній адміністрації.

На місці учасників візиту ознайомили з роботою Координаційного центру розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми.

“Наше завдання — підтримати кожну дитину та родину. Альтернативні форми сімейного виховання зараз активно розвиваються, і Харківщина є тут беззаперечним лідером. Саме ця область посідає перше місце в Україні за кількістю патронатних родин, показуючи приклад для всієї країни”, – розповіла голова центру Ірина Тулякова.

Також делегації міжнародних партнерів презентували інші освітні та соціальні проєкти. Серед них – навчально-наукова лабораторія на базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди, яка створена для надання послуг у сфері корекції розвитку дітям з особливими освітніми потребами.