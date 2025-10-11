Международная делегация на Харьковщине изучила, как проводят тренинги для ДДСТ

Делегация, в состав которой вошли четыре посла, представители ЮНИСЕФ, ЕИБ и правительств четырех стран ЕС, посетила Харьковский областной центр социальных служб, а также подземные школы области, сообщили в ХОВА.

Послы Бельгии, Индии, Черногории и Азербайджана, а также представители Норвегии, Польши, Словении и Латвии вместе с коллегами из международных организаций посетили Харьковщину для участия в форуме «Инвестиции в человеческий капитал: дорожная карта всеобъемлющего и партисипативного восстановления Харьковщины». Форум организовали совместно ХОВА и ЮНИСЕФ, он состоялся накануне, 10 октября. Кроме участия в панельных дискуссиях, иностранные гости также посетили ряд локаций в Харьковской области. По информации пресс-службы ХОВА, делегация осмотрела Областную клиническую больницу, где ознакомилась с проектом строительства подземного медзаведения. Также побывали в подземной школе в Коротиче и строящемся безопасном детсаду в Песочине.

«Одним из пунктов программы стал визит в Харьковский областной центр социальных служб, где проводятся тренинги для кандидатов в приемные родители, а также уже существующих приемных семей и основателей детских домов семейного типа», — отметили в областной администрации.

На месте участников визита ознакомили с работой Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми.

«Наша задача – поддержать каждого ребенка и семью. Альтернативные формы семейного воспитания сейчас активно развиваются, и Харьковщина здесь безоговорочный лидер. Именно эта область занимает первое место в Украине по количеству патронатных семей, показывая пример для всей страны», — рассказала глава центра Ирина Тулякова.

Также делегации международных партнеров представили другие образовательные и социальные проекты. Среди них — учебно-научная лаборатория на базе ХНПУ имени Г. С. Сковороды, созданная для предоставления услуг в сфере коррекции развития детям с особыми образовательными потребностями.