Вісім боїв наразі тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:49   12.10.2025
Оксана Якушко
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як передає МГ “Об’єктив”, бої точилися біля Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки та Колодязного. П’ять ворожих атак досі тривають.

На Куп’янському напрямку від початку доби росіяни чотири рази намагався просунутися на позиції ЗСУ біля Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки. Наразі тривають три бої.

П’ять боїв відбулося сьогодні на Лиманському напрямку. Росіяни атакували біля населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне та Шандриголове.

Читайте також: Загибла і поранений – росіяни вдарили по місту на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
