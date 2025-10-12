Загибла і поранений – росіяни вдарили по місту на Харківщині

Росіяни вбили цивільну жінку, чоловік отримав поранення внаслідок удару по Куп’янську, повідомляє Нацполіція.

12 жовтня війська РФ атакували Куп’янськ у Харківській області.

Внаслідок удару загинула 59-річна жінка. Численні поранення у 63-річного цивільного чоловіка. Його терміново госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги.

Раніше стало відомо, що цієї ночі росіяни завдали ударів БпЛА по Чугуєву та селищу Шевченкове. Внаслідок атаки п’ятеро людей постраждали, серед них 12-річна дівчинка.