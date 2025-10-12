Live
Погибшая и раненый – россияне ударили по городу на Харьковщине

Происшествия 13:37   12.10.2025
Оксана Якушко
Россияне убили гражданскую женщину, мужчина получил ранения в результате удара по Купянску, сообщает Нацполиция.

12 октября войска РФ атаковали Купянск.

В результате удара погибла 59-летняя женщина. Множественные ранения у 63-летнего гражданского мужчины. Его срочно госпитализировали в ближайший стабилизационный пункт для оказания медицинской помощи.

Ранее стало известно, что этой ночью россияне нанесли удары БпЛА по Чугуеву и поселку Шевченково. В результате атаки пятеро людей пострадало, среди них 12-летняя девочка.

