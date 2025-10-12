Live
Восемь боев продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 16:49   12.10.2025
Оксана Якушко
Восемь боев продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Южно-Слобожанском направлении россияне 12 раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», бои шли у Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодезного. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток россияне четырежды пытался продвинуться на позиции ВСУ возле Купянска, Песчаного и Петропавловки. Сейчас продолжаются три боя.

Пять боев прошли сегодня на Лиманском направлении. Россияне атаковали возле населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное и Шандриголово.

Читайте также: Погибшая и раненый – россияне ударили по городу на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
