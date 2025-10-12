Восемь боев продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении россияне 12 раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.
Как передает МГ «Объектив», бои шли у Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодезного. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении с начала суток россияне четырежды пытался продвинуться на позиции ВСУ возле Купянска, Песчаного и Петропавловки. Сейчас продолжаются три боя.
Пять боев прошли сегодня на Лиманском направлении. Россияне атаковали возле населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное и Шандриголово.
Читайте также: Погибшая и раненый – россияне ударили по городу на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Восемь боев продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 октября 2025 в 16:49;