Йдуть, як у фільмі «Володар перснів»: плащі підводять росіян на Харківщині 📹

У зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади в Харківській області оперативна ситуація залишається без змін, розповів в етері нацмарафону Олександр Волошенко, солдат FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр.

За його словами, росіяни нарощують кількість ударів FPV-дронами, а ось бронетехніки застосовують менше.

“Хоча це не означає, що її у них немає. Це означає, що вони її бережуть для якогось, можливо, потенційного серйозного наступу. Хоча нещодавно було значне погіршення погодних умов і за одну ніч нашій роті вдалося знищити три одиниці важкої бронетехніки ворога, а саме танки”, – зазначив оборонець.

Окрім цього, продовжив він, з’явився такий цікавий термін як “інфільтрація”.

“Це коли ворожі штурмовики намагаються проникнути якомога вглиб, але не закріплятись, не штурмувати, просто фізично якомога далі просунутися. Це створюється для того, щоб, є така думка, вони замальовували собі захоплені території. Використовують різні способи маскування. Зараз з настанням осені, згодом зими, в них таких спроб буде менше. Використовують ті самі плащі проти тепловізорів, але вони не завжди коректно працюють. Є купа підтверджень доволі смішних, як ці російські штурмовики у таких плащах йдуть, як у фільмі “Володар перснів”, їх вражають FPV-дрони, бо з їхнім використанням теж є нюанси”, – пояснив Волошенко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”