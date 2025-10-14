Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Идут, как в фильме «Властелин колец»: плащи подводят россиян на Харьковщине 📹

Записано 21:18   14.10.2025
Елена Нагорная
Идут, как в фильме «Властелин колец»: плащи подводят россиян на Харьковщине 📹 Скриншот

В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области оперативная обстановка остается без изменений, рассказал в эфире нацмарафона Александр Волошенко, солдат FPV-роты батальона беспилотных систем 3-й ОШБр.

По его словам, россияне наращивают количество ударов FPV-дронами, а вот бронетехники применяют меньше.

«Хотя это не значит, что ее у них нет. Это значит, что они ее берегут для какого-то, возможно, потенциального серьезного наступления. Хотя недавно было значительное ухудшение погодных условий и за одну ночь нашей роте удалось уничтожить три единицы тяжелой бронетехники врага, а именно танки», — отметил защитник.

Кроме этого, продолжил он, появился такой интересный термин, как «инфильтрация».

«Это когда вражеские штурмовики пытаются проникнуть как можно глубже, но не закрепляться, не штурмовать. Просто физически как можно дальше продвинуться. Чтобы, есть такое мнение, они зарисовывали себе захваченные территории. Используют различные способы маскировки. Сейчас с наступлением осени, а затем зимы, у них таких попыток будет меньше. Используют те же плащи против тепловизоров, но они не всегда корректно работают. Есть куча подтверждений, довольно смешных, как эти российские штурмовики в таких плащах идут, как в фильме «Властелин колец», их поражают FPV-дроны, потому что с их использованием тоже есть нюансы», — пояснил Волошенко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Три штурма врага сдерживают ВСУ на севере: данные Генштаба на 16:00

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
14.10.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет
14.10.2025, 21:55
Обострение ситуации: зону принудительной эвакуации расширяют на Харьковщине
Обострение ситуации: зону принудительной эвакуации расширяют на Харьковщине
14.10.2025, 17:38
«Не стройте, а то прилетит» — ответ ХОВА на комментарии в сети про онкоцентр📹
«Не стройте, а то прилетит» — ответ ХОВА на комментарии в сети про онкоцентр📹
14.10.2025, 10:46
Аварийные отключения света вновь начались на Харьковщине: что просит облэнерго
Аварийные отключения света вновь начались на Харьковщине: что просит облэнерго
14.10.2025, 19:11
Идут, как в фильме «Властелин колец»: плащи подводят россиян на Харьковщине 📹
Идут, как в фильме «Властелин колец»: плащи подводят россиян на Харьковщине 📹
14.10.2025, 21:18

Новости по теме:

09.07.2025
Впервые в истории: на Харьковщине роботы ВСУ взяли оккупантов в плен (видео)
26.05.2025
На Харьковщине находят российские FPV-дроны, которые не сдетонировали (видео)
17.05.2025
РФ активизировалась на Харьковщине, за две недели было 80 штурмов — 3 ОШБр
10.05.2025
Год наступления: 3-я ОШБр сравнила бои на Харьковщине с Бахмутом и Авдеевкой
10.05.2025
По приказу давали огонь только в ответ — командир подразделения на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Идут, как в фильме «Властелин колец»: плащи подводят россиян на Харьковщине 📹», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 21:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области оперативная обстановка остается без изменений.".