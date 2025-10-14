Идут, как в фильме «Властелин колец»: плащи подводят россиян на Харьковщине 📹
В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области оперативная обстановка остается без изменений, рассказал в эфире нацмарафона Александр Волошенко, солдат FPV-роты батальона беспилотных систем 3-й ОШБр.
По его словам, россияне наращивают количество ударов FPV-дронами, а вот бронетехники применяют меньше.
«Хотя это не значит, что ее у них нет. Это значит, что они ее берегут для какого-то, возможно, потенциального серьезного наступления. Хотя недавно было значительное ухудшение погодных условий и за одну ночь нашей роте удалось уничтожить три единицы тяжелой бронетехники врага, а именно танки», — отметил защитник.
Кроме этого, продолжил он, появился такой интересный термин, как «инфильтрация».
«Это когда вражеские штурмовики пытаются проникнуть как можно глубже, но не закрепляться, не штурмовать. Просто физически как можно дальше продвинуться. Чтобы, есть такое мнение, они зарисовывали себе захваченные территории. Используют различные способы маскировки. Сейчас с наступлением осени, а затем зимы, у них таких попыток будет меньше. Используют те же плащи против тепловизоров, но они не всегда корректно работают. Есть куча подтверждений, довольно смешных, как эти российские штурмовики в таких плащах идут, как в фильме «Властелин колец», их поражают FPV-дроны, потому что с их использованием тоже есть нюансы», — пояснил Волошенко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
