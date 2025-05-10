Год наступления: 3-я ОШБр сравнила бои на Харьковщине с Бахмутом и Авдеевкой

10 мая — ровно год с момента, когда армия РФ предприняла вторую попытку наступать на Харьков. Чем отличаются бои в Харьковской области от сражений на Донбассе, рассказали в ВСУ.

Александр Бородин, офицер отделения коммуникации 3-й отдельной штурмовой бригады, отметил, что на Харьковщине бригада воюет меньше года. Сюда ее перебросили после горячих боев на Донбассе.

«После Бахмутской компании, вот это направление, от него впечатление такое: истощение, истощение, еще раз истощение – как стратегия врага. То есть, по сравнению с «вагнерами», по сравнению с тем более Авдеевкой и другими операциями, в которых мы принимали участие, здесь мы не видели больших наступлений, по крайней мере, на наши позиции. К этому моменту закончился этап больших механизированных наступлений в целом по линии фронта. И это было неизменное истощение, и плюс война технологий. То есть: кто лучше сможет найти какие-то контрсредство по отношению к их беспилотным компонентам, или наоборот ударные новые модели завести и полностью воплотить их в полноценное функционирование», — поделился впечатлениями Бородин в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Оценивая цели россиян на участке фронта, который обороняет 3-я ОШБр (это Боровское направление), офицер отметил: стратегически враг хочет двигаться в сторону Изюма.

«Если мы говорим об оперативно-тактическом уровне, то это, безусловно, Боровая и река Оскол. Зачем им нужно? Это очень просто. Это, во-первых, очень хорошие линии обороны для них будут. Во-вторых, это накопление сил, чтобы иметь возможность использовать большие соединения одновременно. Потому что сейчас у нас достаточно эффективная работа по их тылам, и мы стараемся не давать им вообще как-то скапливаться серьезными силами. И в третьих, это логистика. Надо понимать, что, к сожалению, сама Боровая как населенный пункт уже имеет небольшую ценность. Однако, как логистический хаб, то есть не сам город, а географическое его положение, он имеет большую ценность», — пояснил Бородин.