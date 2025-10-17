Трамваї та тролейбуси курсуватимуть по-іншому у Харкові в неділю

Трамваї №3, 5 та 6, а також тролейбуси №3 та 6 змінять маршрути з 11:00 до 14:00 у неділю, 19 жовтня.

У цей час у зв’язку з проведенням робіт АТ “Харківобленерго” буде припинено рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, майдані Сергіївському, майдані Павлівському, майдані Конституції, пр. Героїв Харкова, на ділянці від бул. Гончарівського до майдану Захисників України, а також тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Вернадського, вул. Кузнечній, майдані Павлівському та узвозі Соборному.

Як повідомляє пресслужба міськради, у цей час громадський транспорт курсуватиме так:

трамвай №3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

трамвай №5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – парк Машинобудівників;

трамвай №6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

тролейбус №3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

тролейбус №6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – вул. Садовопаркова – розворотне коло «Парк «Зустріч».

У цей період працюватимуть тимчасові маршрути:

тролейбус №10: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська;

у зворотному напрямку: вул. Одеська – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

автобус №6: універмаг «Харків» – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Коцарська – вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський).

Нагадаємо, 21 жовтня деякі мешканці Основ’янського району залишаться без блакитного палива, інформують у Харківській міській філії «Газмережі».