Частина Основ’янського району буде без газу – коли та скільки

21 жовтня деякі мешканці Основ’янського району залишаться без блакитного палива, пишуть у Харківській міській філії «Газмережі».

“Фахівці проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Основ’янському районі міста”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров. Аеродромний – усі будинки

пров. Планерний – усі будинки

вул. Безлюдівська – дім 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

вул.Машиністів будинок 35

вул. Портова будинок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

шосе. Мерефʼянське будинок 3, 5, 9, 11, 17, 17 корп 1, 17 корп 3, 17 корп 4, 17 корп 5, 17 корп 6, 17 корп 7, 17 корп 8

вул. Аеродромна буд.

вул. Літакова будинок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

вул. Планерний будинок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25/9, 26, 38, 3 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53

просп. Аерокосмічний будинок 191, 191-А, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201, 316-Б, 316-Г, 316-Д, 316-В, 313, 3 334, 336-А, 336-Г, 336, 348

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – зазначили газовики.

Також фахівці просять мешканців перекрити крани на газових приладах.