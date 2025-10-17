Live
Часть Основянского района будет без газа – когда и сколько

Общество 11:16   17.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
21 октября некоторые жители Основянского района останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети».

«Специалисты проведут работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в Основянском районе города», – говорится в сообщении.

В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям по адресам:

  • пер. Аэродромный – все дома
  • пер. Планерный – все дома
  • ул. Безлюдовская – дом 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
  • ул.Машинистов дом 35
  • ул. Портовая дом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • шоссе. Мерефянское дом 3, 5, 9, 11, 17, 17 корп 1, 17 корп 3, 17 корп 4, 17 корп 5, 17 корп 6, 17 корп 7, 17 корп 8
  • ул.Аэродромная дом 3, 4, 5, 7, 7-А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30
  • ул. Самолетская дом 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
  • ул. Планерная дом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25/9, 26, 28, 33, 3 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53
  • просп. Аэрокосмический дом 191, 191-А, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201, 316-Б, 316-Г, 316-Д, 316-В, 318, 322, 3 330, 332, 334, 336-А, 336-Г, 336, 348

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовщики.

Также специалисты просят жителей перекрыть краны на газовых приборах.

Читайте также: В Харьковской области – аварийные отключения света (дополнено)

