Часть Основянского района будет без газа – когда и сколько

21 октября некоторые жители Основянского района останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети».

«Специалисты проведут работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в Основянском районе города», – говорится в сообщении.

В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям по адресам:

пер. Аэродромный – все дома

пер. Планерный – все дома

ул. Безлюдовская – дом 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

ул.Машинистов дом 35

ул. Портовая дом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

шоссе. Мерефянское дом 3, 5, 9, 11, 17, 17 корп 1, 17 корп 3, 17 корп 4, 17 корп 5, 17 корп 6, 17 корп 7, 17 корп 8

ул.Аэродромная дом 3, 4, 5, 7, 7-А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30

ул. Самолетская дом 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

ул. Планерная дом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25/9, 26, 28, 33, 3 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53

просп. Аэрокосмический дом 191, 191-А, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201, 316-Б, 316-Г, 316-Д, 316-В, 318, 322, 3 330, 332, 334, 336-А, 336-Г, 336, 348

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовщики.

Также специалисты просят жителей перекрыть краны на газовых приборах.