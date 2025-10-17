Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье

Трамваи №3, 5 и 6, а также троллейбусы №3, 6 изменят маршруты с 11:00 до 14:00 в воскресенье, 19 октября.

В это время в связи с проведением работ АО «Харьковоблэнерго» будет прекращено движение трамваев на ул. Полтавский Шлях, пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции, пр. Героев Харькова, на участке от бул. Гончаровского до пл. Защитников Украины, а также троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на ул. Вернадского, ул. Кузнечной, пл. Павловской и спуске Соборном.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в это время общественный транспорт будет курсировать так:

трамвай №3: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — бул. Гончаровский — ул. Полтавский Шлях — разворотный круг «Залютино»;

трамвай №5: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — парк Машиностроителей;

трамвай №6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — бул. Гончаровский — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;

троллейбус №3: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова) — пр. Александровский — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская»;

троллейбус №6: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — ул. Садовопарковая — разворотный круг «Парк «Зустріч».

В этот период будут работать временные маршруты:

троллейбус №10: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская — пр. Аэрокосмический — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;

автобус №6: универмаг «Харьков» — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Благовещенская — ул. Дмитриевская — ул. Коцарская — ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский»).

Напомним, 21 октября некоторые жители Основянского района останутся без голубого топлива, информируют в Харьковском городском филиале «Газсети».