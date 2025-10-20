Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося

Суспільство 13:11   20.10.2025
Вікторія Яковенко
Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося

В АТ «Харківобленерго» близько 13:10 повідомили, що частину Холодногірського району знеструмили.

Як пояснили енергетики, відключення сталися через попередні ворожі обстріли та внаслідок перевантаження мережі.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів. Просимо набратися терпіння та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці АТ «Харківобленерго» просило жителів регіону до 15:00 максимально скоротити споживання електроенергії. Для цього мешканцям необхідно вимкнути непотрібні електроприлади та не включати одночасно декілька потужних пристроїв. “Ми віримо у наших споживачів, разом з якими ми не раз переживали найтемніші часи. Вдячні вам за те, що незважаючи на всі труднощі, пов’язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз’яснень. Ми відчуваємо, що ми всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло”, – писали енергетики.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч
Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч
20.10.2025, 13:35
Ворожий БпЛА впав у Харкові – Терехов
Ворожий БпЛА впав у Харкові – Терехов
20.10.2025, 12:59
У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото)
У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото)
20.10.2025, 12:19
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: чому і куди (фото)
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: чому і куди (фото)
20.10.2025, 12:42
Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять
Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять
20.10.2025, 11:45
Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей
Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей
20.10.2025, 09:48

Новини за темою:

18.10.2025
Графіки аварійних вимкнень світла знову вводили на Харківщині
16.10.2025
Мешканці двох районів Харкова залишаться без світла в п’ятницю — адреси
16.10.2025
Обленерго застосує обмеження для бізнесу на Харківщині: у які години
15.10.2025
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
15.10.2025
Графіки аварійних відключень світла запровадили на Харківщині ввечері 15.10


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 13:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» близько 13:10 повідомили, що частину Холодногірського району знеструмили.".