Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося

В АТ «Харківобленерго» близько 13:10 повідомили, що частину Холодногірського району знеструмили.

Як пояснили енергетики, відключення сталися через попередні ворожі обстріли та внаслідок перевантаження мережі.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів. Просимо набратися терпіння та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці АТ «Харківобленерго» просило жителів регіону до 15:00 максимально скоротити споживання електроенергії. Для цього мешканцям необхідно вимкнути непотрібні електроприлади та не включати одночасно декілька потужних пристроїв. “Ми віримо у наших споживачів, разом з якими ми не раз переживали найтемніші часи. Вдячні вам за те, що незважаючи на всі труднощі, пов’язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз’яснень. Ми відчуваємо, що ми всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло”, – писали енергетики.