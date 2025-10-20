Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося
В АТ «Харківобленерго» близько 13:10 повідомили, що частину Холодногірського району знеструмили.
Як пояснили енергетики, відключення сталися через попередні ворожі обстріли та внаслідок перевантаження мережі.
«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів. Просимо набратися терпіння та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці АТ «Харківобленерго» просило жителів регіону до 15:00 максимально скоротити споживання електроенергії. Для цього мешканцям необхідно вимкнути непотрібні електроприлади та не включати одночасно декілька потужних пристроїв. “Ми віримо у наших споживачів, разом з якими ми не раз переживали найтемніші часи. Вдячні вам за те, що незважаючи на всі труднощі, пов’язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз’яснень. Ми відчуваємо, що ми всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло”, – писали енергетики.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, новини Харкова, обстріли, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 13:11;