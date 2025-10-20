Без света осталась часть одного из районов Харькова: что произошло
В АО «Харьковоблэнерго» около 13:10 сообщили, что часть Холодногорского района обесточили.
Как объяснили энергетики, отключения произошли из-за вражеских обстрелов, что были ранее, и в результате перегрузки сети.
«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать обесточенных потребителей. Просим набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении.
Напомним, утром АО «Харьковоблэнерго» просило жителей региона до 15:00 максимально сократить потребление электроэнергии. Для этого жителям необходимо отключить ненужные электроприборы и одновременно не включать несколько мощных устройств. «Мы верим в наших потребителей, вместе с которыми мы не раз переживали самые темные времена. Благодарны вам за то, что несмотря на все трудности, связанные с вынужденными отключениями электричества, вы с пониманием относитесь к ситуации и нашим разъяснениям. Мы чувствуем, что мы все действительно бок о бок», — писали энергетики.
