На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ

П’ять атак росіян відбили українські воїни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вороги штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Три бої відбуваються прямо зараз.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня тричі штурмували позиції ЗСУ біля Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Українські захисники успішно відбили один штурм, ще два бої тривають.

На Лиманському напрямку воїни ЗСУ сьогодні відбивали чотири штурми росіян біля населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Один бій досі триває.