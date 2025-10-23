На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
П’ять атак росіян відбили українські воїни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Вороги штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Три бої відбуваються прямо зараз.
На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня тричі штурмували позиції ЗСУ біля Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Українські захисники успішно відбили один штурм, ще два бої тривають.
На Лиманському напрямку воїни ЗСУ сьогодні відбивали чотири штурми росіян біля населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Один бій досі триває.
Читайте також: Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 17:39;