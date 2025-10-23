Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:39   23.10.2025
Оксана Якушко
На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

П’ять атак росіян відбили українські воїни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вороги штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Три бої відбуваються прямо зараз.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня тричі штурмували позиції ЗСУ біля Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Українські захисники успішно відбили один штурм, ще два бої тривають.

На Лиманському напрямку воїни ЗСУ сьогодні відбивали чотири штурми росіян біля населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Один бій досі триває.

Читайте також: Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ
23.10.2025, 17:39
Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати
Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати
23.10.2025, 14:20
16-річна дівчина отримала опіки під час пожежі на Харківщині
16-річна дівчина отримала опіки під час пожежі на Харківщині
23.10.2025, 14:43
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
22.10.2025, 20:38
На Харківщині засудили підполковника РФ: які накази віддавав
На Харківщині засудили підполковника РФ: які накази віддавав
23.10.2025, 15:30
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: загинув рятувальник, атака на Лозову
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: загинув рятувальник, атака на Лозову
23.10.2025, 16:18

Новини за темою:

20.10.2025
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
18.10.2025
За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ
17.10.2025
Чотири бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
15.10.2025
Два бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
14.10.2025
Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 17:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять атак росіян відбили українські воїни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".