На севере Харьковщины сегодня, 23 октября, горячее всего – Генштаб ВСУ

Пять атак россиян отразили украинские воины на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Враги штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боя идут прямо сейчас.

На Купянском направлении россияне в течение дня трижды штурмовали позиции ВСУ возле Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Украинские защитники успешно отбили один штурм, еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении воины ВСУ сегодня отражали четыре штурма россиян возле населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово. Один бой продолжается.