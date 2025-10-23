Live
На севере Харьковщины сегодня, 23 октября, горячее всего – Генштаб ВСУ

Фронт 17:39   23.10.2025
Оксана Якушко
На севере Харьковщины сегодня, 23 октября, горячее всего – Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Пять атак россиян отразили украинские воины на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Враги штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боя идут прямо сейчас.

На Купянском направлении россияне в течение дня трижды штурмовали позиции ВСУ возле Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Украинские защитники успешно отбили один штурм, еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении воины ВСУ сегодня отражали четыре штурма россиян возле населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово. Один бой продолжается.

Автор: Оксана Якушко
