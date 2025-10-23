На севере Харьковщины сегодня, 23 октября, горячее всего – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Пять атак россиян отразили украинские воины на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
Враги штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боя идут прямо сейчас.
На Купянском направлении россияне в течение дня трижды штурмовали позиции ВСУ возле Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Украинские защитники успешно отбили один штурм, еще два боя продолжаются.
На Лиманском направлении воины ВСУ сегодня отражали четыре штурма россиян возле населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово. Один бой продолжается.
Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На севере Харьковщины сегодня, 23 октября, горячее всего – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 17:39;