Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати

Суспільство 14:20   23.10.2025
Вікторія Яковенко
Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 23 жовтня, депутати Харківської облради зібрались на сесію. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці пленарного засідання.

Під час сесії Синєгубов повідомив, що вночі ворог завдав кілька ударів по енергетичній інфраструктурі Лозівського району, без світла залишилися близько 30 тисяч абонентів. Наразі усі служби працюють. Також в області діють аварійні відключення – приблизно 60 тисяч споживачів без електропостачання.

Читайте також: Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла

Рішення, які ухвалили під час сесії:

  • Освіта. Понад 4,6 млн грн спрямували у межах програми «Освіта незламної Харківщини» для підготовки фахівців за напрямами спеціальна освіта та психологія. Синєгубов акцентує: це дозволить покрити останній семестр навчання для 139 студентів і забезпечити підготовку ще 146 осіб із 31 громади.
  • Підтримка ветеранів. На базі ветеранського простору «Пліч-о-пліч» збільшили штат — додали трьох фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
  • Розвиток адаптивного спорту. Відповідно до Закону України №4370-IX розширено перелік заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Харківщини. Зокрема, заплановані заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих воїнів.

Зазначимо, загалом у порядку денному мало бути 31 питання та «Різне».

Автор: Вікторія Яковенко
