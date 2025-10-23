Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати
Фото: Олег Синєгубов
Сьогодні, 23 жовтня, депутати Харківської облради зібрались на сесію. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці пленарного засідання.
Під час сесії Синєгубов повідомив, що вночі ворог завдав кілька ударів по енергетичній інфраструктурі Лозівського району, без світла залишилися близько 30 тисяч абонентів. Наразі усі служби працюють. Також в області діють аварійні відключення – приблизно 60 тисяч споживачів без електропостачання.
Читайте також: Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла
Рішення, які ухвалили під час сесії:
- Освіта. Понад 4,6 млн грн спрямували у межах програми «Освіта незламної Харківщини» для підготовки фахівців за напрямами спеціальна освіта та психологія. Синєгубов акцентує: це дозволить покрити останній семестр навчання для 139 студентів і забезпечити підготовку ще 146 осіб із 31 громади.
- Підтримка ветеранів. На базі ветеранського простору «Пліч-о-пліч» збільшили штат — додали трьох фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
- Розвиток адаптивного спорту. Відповідно до Закону України №4370-IX розширено перелік заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Харківщини. Зокрема, заплановані заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих воїнів.
Зазначимо, загалом у порядку денному мало бути 31 питання та «Різне».
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, сессия облсовета;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 14:20;