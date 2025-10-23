Сессия облсовета прошла в Харькове: что приняли депутаты

Сегодня, 23 октября, депутаты Харьковского облсовета собрались на сессию. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности пленарного заседания.

Во время сессии Синегубов сообщил, что ночью враг нанес несколько ударов по энергетической инфраструктуре Лозовского района, без света осталось около 30 тысяч абонентов. Сейчас все службы работают. Также в области действуют аварийные отключения – примерно 60 тысяч потребителей без электроснабжения.

Решения, принятые во время сессии:

Поддержка ветеранов. На базе ветеранского пространства «Пліч о пліч» увеличили штат — добавили трех специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.

Развитие адаптивного спорта. В соответствии с Законом Украины №4370-IX расширен перечень мер программы развития физической культуры и спорта Харьковщины. В частности, запланированы мероприятия по физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов, членов их семей и семей погибших воинов.

Отметим, в повестке дня должен был быть 31 вопрос и «Разное».