Сессия облсовета прошла в Харькове: что приняли депутаты

Общество 14:20   23.10.2025
Виктория Яковенко
Сессия облсовета прошла в Харькове: что приняли депутаты Фото: Олег Синегубов

Сегодня, 23 октября, депутаты Харьковского облсовета собрались на сессию. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности пленарного заседания.

Во время сессии Синегубов сообщил, что ночью враг нанес несколько ударов по энергетической инфраструктуре Лозовского района, без света осталось около 30 тысяч абонентов. Сейчас все службы работают. Также в области действуют аварийные отключения – примерно 60 тысяч потребителей без электроснабжения.

Читайте также: Зеленский: РФ атаковала Лозовую, 25 тысяч людей остались без света

Решения, принятые во время сессии:

  • Образование. Более 4,6 млн грн направили в рамках программы «Образование несокрушимой Харьковщины» для подготовки специалистов по направлениям специальное образование и психология. Синегубов акцентирует, что это позволит покрыть последний семестр обучения для 139 студентов и обеспечить подготовку еще 146 человек из 31 громады.
  • Поддержка ветеранов. На базе ветеранского пространства «Пліч о пліч» увеличили штат — добавили трех специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.
  • Развитие адаптивного спорта. В соответствии с Законом Украины №4370-IX расширен перечень мер программы развития физической культуры и спорта Харьковщины. В частности, запланированы мероприятия по физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов, членов их семей и семей погибших воинов.

Отметим, в повестке дня должен был быть 31 вопрос и «Разное».

Автор: Виктория Яковенко
