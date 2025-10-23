Live
Зеленский: РФ атаковала Лозовую, 25 тысяч людей остались без света

Происшествия 10:15   23.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Зеленский: РФ атаковала Лозовую, 25 тысяч людей остались без света Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Об ударах по Лозовой сообщил городской голова Сергей Зеленский. 

По его данным, россияне повредили объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома. Кроме того, из-за обстрелов жители города остались без света.

Обстрел Лозовой 23 октября 2025
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

«Обесточены 25 тысяч абонентов. Водоснабжение подаем на генераторах. Погибших нет. Относительно пострадавших информация пока не поступала. Обращений к медикам не было», – уточнил Зеленский.

Обстрел Лозовой 23 октября 2025
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

На данный момент специалисты уже ликвидируют последствия вражеской атаки.

Читайте также: РФ ударила повторно: на Харьковщине погиб спасатель, еще пятеро – ранены

Автор: Николь Костенко-Лагутина
