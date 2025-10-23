Зеленский: РФ атаковала Лозовую, 25 тысяч людей остались без света

Об ударах по Лозовой сообщил городской голова Сергей Зеленский.

По его данным, россияне повредили объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома. Кроме того, из-за обстрелов жители города остались без света.

«Обесточены 25 тысяч абонентов. Водоснабжение подаем на генераторах. Погибших нет. Относительно пострадавших информация пока не поступала. Обращений к медикам не было», – уточнил Зеленский.

На данный момент специалисты уже ликвидируют последствия вражеской атаки.