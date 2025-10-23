Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла
Фото: Сергій Зеленський/телеграм
Про удари по Лозовій повідомив міський голова Сергій Зеленський.
За його даними, росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки. Крім того, через обстріли мешканці міста залишилися без світла.
“Знеструмлені 25 тисяч абонентів. Водопостачання подаємо на генераторах. Загиблих немає. Щодо постраждалих – інформація поки що не надходила. Звернень до медиків не було“, – уточнив Зеленський.
Наразі фахівці вже ліквідують наслідки ворожої атаки.
Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 10:15