Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла

Про удари по Лозовій повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За його даними, росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки. Крім того, через обстріли мешканці міста залишилися без світла.

“Знеструмлені 25 тисяч абонентів. Водопостачання подаємо на генераторах. Загиблих немає. Щодо постраждалих – інформація поки що не надходила. Звернень до медиків не було“, – уточнив Зеленський.

Наразі фахівці вже ліквідують наслідки ворожої атаки.