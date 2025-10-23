Live
Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла

Події 10:15   23.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Про удари по Лозовій повідомив міський голова Сергій Зеленський. 

За його даними, росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки. Крім того, через обстріли мешканці міста залишилися без світла.

Обстріл Лозової 23 жовтня 2025
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Знеструмлені 25 тисяч абонентів. Водопостачання подаємо на генераторах. Загиблих немає. Щодо постраждалих – інформація поки що не надходила. Звернень до медиків не було“, – уточнив Зеленський.

Обстріл Лозової 23 жовтня 2025
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Наразі фахівці вже ліквідують наслідки ворожої атаки.

Читайте також: РФ вдарила повторно: на Харківщині загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла
