Де росіяни намагалися просунутися 24 жовтня на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:53   24.10.2025
Оксана Якушко
Де росіяни намагалися просунутися 24 жовтня на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських захисників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, два бої тривають наразі.

На Куп’янському напрямку росіяни хотіли просуватися біля Степової Новоселівки та у бік Піщаного. Відбулися три бої.

На Лиманському напрямку росіяни атакували вже сім разів біля населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне та Шандриголове. Чотири ворожі штурми Сили оборони успішно зупинили, бої тривають.

Читайте також: Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹

Автор: Оксана Якушко
