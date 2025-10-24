Где россияне пытались продвинуться 24 октября на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли у Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, два боя все еще продолжаются.

На Купянском направлении россияне хотели продвигаться у Степной Новоселовки и в сторону Песчаного. Состоялись три боя.

На Лиманском направлении россияне уже семь раз атаковали возле сел Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово. Четыре вражеских штурма Силы обороны успешно остановили, еще три боя продолжаются.