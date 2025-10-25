Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС

Події 07:58   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників регіону було 37 оперативних виїздів. З них шість – на ліквідацію загорянь.

Дві пожежі через обстріли виникли в Лозівському районі, а також Харкові.

“Вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Індустріальному району міста Харкова. В результаті одного з влучань сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 м кв. Також, в результаті інших влучань пошкоджені складські будівлі приватного підприємства. Постраждали вісім осіб”, – постраждали вісім осіб.

Крім того, через падіння російського БпЛА біля села Верхній Бишкин у Лозівському районі спалахнула трава. Горіло більше одного гектара. Безпілотник вдарив по відкритій місцевості, обійшлося без загиблих та постраждалих, додали рятувальники.

Читайте також: З командиром ДСНС, який загинув від повторного удару РФ, попрощалися на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині
У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині
25.10.2025, 08:18
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
25.10.2025, 07:58
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
24.10.2025, 19:44
Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії
25.10.2025, 06:00
Шість КАБів по місту, харків’янин підірвав себе і людей – підсумки 24 жовтня
Шість КАБів по місту, харків’янин підірвав себе і людей – підсумки 24 жовтня
24.10.2025, 22:56
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі
25.10.2025, 08:37

Новини за темою:

23.10.2025
16-річна дівчина отримала опіки під час пожежі на Харківщині
23.10.2025
РФ вдарила повторно: на Харківщині загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені
23.10.2025
У вогні на Салтівці загинула людина – дані ДСНС
22.10.2025
Наслідки ударів по Харкову: дитсадок атакував БпЛА з реактивним двигуном
22.10.2025
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 07:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників регіону було 37 оперативних виїздів. З них шість – на ліквідацію загорянь.".