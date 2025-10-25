Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників регіону було 37 оперативних виїздів. З них шість – на ліквідацію загорянь.

Дві пожежі через обстріли виникли в Лозівському районі, а також Харкові.

“Вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Індустріальному району міста Харкова. В результаті одного з влучань сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 м кв. Також, в результаті інших влучань пошкоджені складські будівлі приватного підприємства. Постраждали вісім осіб”, – постраждали вісім осіб.

Крім того, через падіння російського БпЛА біля села Верхній Бишкин у Лозівському районі спалахнула трава. Горіло більше одного гектара. Безпілотник вдарив по відкритій місцевості, обійшлося без загиблих та постраждалих, додали рятувальники.