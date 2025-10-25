Два пожара бушевали на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей региона было 37 оперативных выездов. Из них шесть – на ликвидацию возгораний.
Два пожара из-за обстрелов возникли в Лозовском районе, а также Харькове.
«Днем враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Индустриальному району города Харькова. В результате одного из попаданий произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Горели два гаражных бокса и автомобили на общей площади 150 м кв. Также в результате других попаданий повреждены складские здания частного предприятия. Пострадали восемь человек», – отметили в ГСЧС.
Кроме того, из-за падения российского БпЛА около села Верхний Бишкин в Лозовском районе загорелась трава. Горело более одного гектара. Беспилотник ударил по открытой местности, обошлось без погибших и пострадавших, добавили спасатели.
Читайте также: С командиром ГСЧС, погибшим от повторного удара РФ, простились на Харьковщине
