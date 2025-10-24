С командиром ГСЧС, погибшим от повторного удара РФ, простились на Харьковщине

В городе Берестин простились с погибшим во время тушения пожара Юрием Чистиковым, сообщает ГСЧС Харьковской области.

Спасатели тушили пожар, который начался из-за удара беспилотника по селу Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района. Однако россияне обстреляли село повторно, из-за чего спасатель трагически погиб.

На его Родине коллеги, родственники и друзья отдали последний почет погибшему герою-спасателю

Юрий Петрович прошел путь от пожарного до командира отделения. Он всегда оставался человеком, на которого можно было положиться в сложных обстоятельствах, подчеркнули в ГСЧС.