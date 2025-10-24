Командира ДСНС, що загинув від повторного удару РФ, вшанували на Харківщині
У місті Берестин попрощалися із загиблим під час гасіння пожежі Юрієм Чистіковим, повідомляє ДСНС Харківської області.
Рятувальники гасили пожежу, яка почалася через удар безпілотника по селу Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району. Проте росіяни обстріляли село повторно, через що рятувальник трагічно загинув.
На його Батьківщині колеги, родичі та друзі віддали останню шану загиблому герою-рятівнику
Юрій Петрович пройшов шлях від пожежника до командира відділення. Він завжди залишався людиною, на яку можна було покластися у складних обставинах, наголосили у ДСНС.
Читайте також: Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: берестин, ГСЧС в Харьковской области, спасатель;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Командира ДСНС, що загинув від повторного удару РФ, вшанували на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 21:02;