Командира ДСНС, що загинув від повторного удару РФ, вшанували на Харківщині

Події 21:02   24.10.2025
Оксана Якушко
У місті Берестин попрощалися із загиблим під час гасіння пожежі Юрієм Чистіковим, повідомляє ДСНС Харківської області.

Рятувальники гасили пожежу, яка почалася через удар безпілотника по селу Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району. Проте росіяни обстріляли село повторно, через що рятувальник трагічно загинув.

На його Батьківщині колеги, родичі та друзі віддали останню шану загиблому герою-рятівнику

Юрій Петрович пройшов шлях від пожежника до командира відділення. Він завжди залишався людиною, на яку можна було покластися у складних обставинах, наголосили у ДСНС.

Автор: Оксана Якушко
