Де на Харківщині вчора було найбільше атак росіян – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:28   26.10.2025
Оксана Якушко
Де на Харківщині вчора було найбільше атак росіян – Генштаб ЗСУ

11 разів росіяни намагалися прорвати позиції українських захисників на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

Вісім російських штурмів відбивали воїни ЗСУ на Куп’янському напрямку вчора. Українські захисники відбивали атаки біля Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції ЗСУ. Росіяни намагалися штурмувати біля населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.

Автор: Оксана Якушко
