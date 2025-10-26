Где на Харьковщине вчера было больше всего атак россиян — Генштаб ВСУ

11 раз россияне пытались прорвать позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли у Волчанска, Красного Первого, Строевки и в сторону Бологовки, Колодезного и Двуречанского.

Восемь российских штурмов отражали воины ВСУ на Купянском направлении вчера. Украинские защитники отбивали атаки у Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении россияне 12 раз атаковали позиции ВСУ. Россияне пытались штурмовать возле населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.