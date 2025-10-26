Live
Де точаться бої зараз на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:52   26.10.2025
Оксана Якушко
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази штурмували українські позиції, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої розпочалися і точаться наразі біля Вовчанська, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки біля сіл Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували вісім разів біля пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Українські захисники вже зупинили сім штурмів противника, але один бій на цьому напрямку досі триває.

Автор: Оксана Якушко
