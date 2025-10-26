Де точаться бої зараз на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази штурмували українські позиції, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої розпочалися і точаться наразі біля Вовчанська, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки біля сіл Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували вісім разів біля пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Українські захисники вже зупинили сім штурмів противника, але один бій на цьому напрямку досі триває.