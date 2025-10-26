Где идут бои сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды штурмовали украинские позиции, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои начались возле Волчанска, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского, сейчас также продолжаются два боя.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки возле сел Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении россияне атаковали восемь раз возле пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Украинские защитники остановили семь штурмов противника, еще один бой продолжается.