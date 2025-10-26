Live
  • Вс 26.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Где идут бои сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Фронт 18:52   26.10.2025
Оксана Якушко
Где идут бои сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды штурмовали украинские позиции, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои начались возле Волчанска, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского, сейчас также продолжаются два боя.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки возле сел Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении россияне атаковали восемь раз возле пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Украинские защитники остановили семь штурмов противника, еще один бой продолжается.

Читайте также: Российский FPV-дрон ударил по ресторану Харькове – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов (дополнено)
Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов (дополнено)
26.10.2025, 16:25
Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов
Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов
26.10.2025, 16:43
Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области
Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области
26.10.2025, 14:36
Новости Харькова – главное 26 октября: погибший и 7 пострадавших, атака БпЛА
Новости Харькова – главное 26 октября: погибший и 7 пострадавших, атака БпЛА
26.10.2025, 18:54
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
26.10.2025, 06:00
Поздняков: должны ли оставаться в Харькове улицы в честь «хороших русских» 📹
Поздняков: должны ли оставаться в Харькове улицы в честь «хороших русских» 📹
26.10.2025, 19:49

Новости по теме:

26.10.2025
Где на Харьковщине вчера было больше всего атак россиян — Генштаб ВСУ
24.10.2025
Где россияне пытались продвинуться 24 октября на Харьковщине — Генштаб ВСУ
23.10.2025
На севере Харьковщины сегодня, 23 октября, горячее всего – Генштаб ВСУ
20.10.2025
Где сегодня, 20 октября, атаковал враг на Харьковщине: данные ГШ на 16:00
18.10.2025
За сутки военные РФ атаковали на Харьковщине 25 раз — Генштаб ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где идут бои сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 18:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды штурмовали украинские позиции, сообщает Генштаб ВСУ.".