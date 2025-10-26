Где идут бои сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды штурмовали украинские позиции, сообщает Генштаб ВСУ.
Бои начались возле Волчанска, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского, сейчас также продолжаются два боя.
На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки возле сел Песчаное и Петропавловка.
На Лиманском направлении россияне атаковали восемь раз возле пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Украинские защитники остановили семь штурмов противника, еще один бой продолжается.
