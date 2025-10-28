На Лозівщині без світла залишаються 4 тисячі абонентів, що з опаленням – ОВА

У Лозівському районі продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів по енергетичній системі, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі без світла перебувають близько 4 тисяч абонентів – вони отримують електроенергію по визначених графіках.

«Я думаю, що доба-дві, можливо три, і ми повністю відновимо електроенергію. Однак це досить умовні дати тому, що ворог продовжує там атакувати майже щодобово. І в Лозівському районі, і в інших районах ворог б’є по електроенергії. Наші служби працюють 24/7», – сказав Синєгубов.

Щодо опалювального сезону – триває підготовка та стабілізація, зазначив голова ХОВА.

«Тому, що це стосується електропостачання – ми є частиною енергосистеми нашої країни і у випадку істотних пошкоджень, ми відчуваємо так само. Щодо електроенергії, то ситуація наразі стабільна. Хоча застосовуються обмеження для промисловості, цивільного населення. Бо не вистачає нам електроенергії, однак це все стабілізаційні заходи, щоб вирівняти ситуацію по державі», – пояснив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, про те, що у Лозовій почалися проблеми з електропостачанням та водою через російські удари, повідомляв мер міста Сергій Зеленський вранці 25 жовтня. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнював, що без світла у Лозовій – 25 тисяч абонентів. 26 жовтня в традиційному зведенні він інформував, що через влучання БпЛА в Лозовій пошкоджена енергетична інфраструктура.