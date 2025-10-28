На Лозовщине без света остаются 4 тысячи абонентов, что с отоплением – ОВА
В Лозовском районе продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов по энергетической системе, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Сейчас без света находятся около 4 тысяч абонентов – они получают электроэнергию по определенным графикам.
«Я думаю, что сутки-двое, возможно трое, и мы должны восстановить электроэнергию. Однако это достаточно условные даты потому, что враг продолжает там атаковать почти каждый день. И в Лозовском районе, и в других районах враг бьет по электроэнергии. Наши службы работают 24/7», – сказал Синегубов.
Относительно отопительного сезона – продолжается подготовка и стабилизация, отметил глава ХОВА.
«Потому что это касается электроснабжения – мы являемся частью энергосистемы нашей страны и в случае существенных повреждений мы чувствуем так же. Что касается электроэнергии, то ситуация сейчас стабильная. Хотя используются ограничения для промышленности, гражданского населения. Потому что не хватает нам электроэнергии, однако это все стабилизационные меры, чтобы выровнять ситуацию по государству», – объяснил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, о том, что в Лозовой начались проблемы с электроснабжением и водой из-за российских ударов, сообщал мэр города Сергей Зеленский утром 25 октября. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнял, что без света в Лозовой – 25 тысяч абонентов. 26 октября в традиционной сводке он информировал, что из-за попадания БпЛА в Лозовой повреждена энергетическая инфраструктура.
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Лозовской район, Олег Синегубов, опалення, отопление, світло, свет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Лозовщине без света остаются 4 тысячи абонентов, что с отоплением – ОВА», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 12:41;