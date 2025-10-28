Live
  • Вт 28.10.2025
На Лозовщине без света остаются 4 тысячи абонентов, что с отоплением – ОВА

Записано 12:41   28.10.2025
Виктория Яковенко
На Лозовщине без света остаются 4 тысячи абонентов, что с отоплением – ОВА Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

В Лозовском районе продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов по энергетической системе, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Сейчас без света находятся около 4 тысяч абонентов – они получают электроэнергию по определенным графикам.

«Я думаю, что сутки-двое, возможно трое, и мы должны восстановить электроэнергию. Однако это достаточно условные даты потому, что враг продолжает там атаковать почти каждый день. И в Лозовском районе, и в других районах враг бьет по электроэнергии. Наши службы работают 24/7», – сказал Синегубов.

Относительно отопительного сезона – продолжается подготовка и стабилизация, отметил глава ХОВА.

«Потому что это касается электроснабжения – мы являемся частью энергосистемы нашей страны и в случае существенных повреждений мы чувствуем так же. Что касается электроэнергии, то ситуация сейчас стабильная. Хотя используются ограничения для промышленности, гражданского населения. Потому что не хватает нам электроэнергии, однако это все стабилизационные меры, чтобы выровнять ситуацию по государству», – объяснил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, о том, что в Лозовой начались проблемы с электроснабжением и водой из-за российских ударов, сообщал мэр города Сергей Зеленский утром 25 октября. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнял, что без света в Лозовой – 25 тысяч абонентов. 26 октября в традиционной сводке он информировал, что из-за попадания БпЛА в Лозовой повреждена энергетическая инфраструктура.

Автор: Виктория Яковенко
