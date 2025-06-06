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Двоих подростков разыскали полицейские в Харьковской области

Происшествия 20:21   06.06.2025
Оксана Якушко
Двоих подростков разыскали полицейские в Харьковской области

Полицейские вернули домой двоих несовершеннолетних парней из села Островщина Лозовского района, сообщает Нацполиция.

Ребят 15 и 17 лет нашли в поселке Близнецы. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.

Они ушли из дома семейного типа 5 июня, сообщила ранее 46-летняя женщина.

Полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 20:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вернули домой двух несовершеннолетних парней из села Островщина Лозовского района, сообщает Нацполиция.".