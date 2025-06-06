Двоих подростков разыскали полицейские в Харьковской области
Полицейские вернули домой двоих несовершеннолетних парней из села Островщина Лозовского района, сообщает Нацполиция.
Ребят 15 и 17 лет нашли в поселке Близнецы. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.
Они ушли из дома семейного типа 5 июня, сообщила ранее 46-летняя женщина.
Полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Лозовской район, Нацполиция, парень, подросток, ушел из дома;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 20:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вернули домой двух несовершеннолетних парней из села Островщина Лозовского района, сообщает Нацполиция.".