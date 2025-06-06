Двоих подростков разыскали полицейские в Харьковской области

Полицейские вернули домой двоих несовершеннолетних парней из села Островщина Лозовского района, сообщает Нацполиция.

Ребят 15 и 17 лет нашли в поселке Близнецы. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.

Они ушли из дома семейного типа 5 июня, сообщила ранее 46-летняя женщина.

Полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.