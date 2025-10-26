Live
  • Вс 26.10.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Один погибший и семеро пострадавших. Как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 09:30   26.10.2025
Оксана Якушко
Один погибший и семеро пострадавших. Как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки из-за обстрелов один человек погиб и семеро пострадали, в том числе двое детей, сообщила Нацполиция.

Удары россияне нанесли по Харькову и 5 населенным пунктам в Харьковском, Лозовском, Изюмском и Купянском районах,  применяли РСЗО и БпЛА разных типов.

Днем россияне направили БплА по Харькову, ударили по Шевченковскому и Киевскому районам. Пятеро человек – 25-летний мужчина, женщины 51, 68 лет и 13-летний и 15-летний подростки – подверглись острой реакции на стресс. Повреждены частный и многоквартирный дома, общежитие, сообщили в ХОВА.

Из-за обстрелов россиян Купянского района пострадали два человека. 64-летняя женщина и 56-летний мужчина ранены в поселке Купянск-Узловой, поврежден частный дом. Травмированных госпитализировали.
33-летний местный житель поселка Ковшаровка погиб из-за удара врага.

Из-за попадания БпЛА в Лозовой повреждена энергетическая инфраструктура, на месте вспыхнул пожар. 7 частных домов были разрушены в селе Башиловка Лозовского района. Обошлось без пострадавших.

Город Барвенково атаковали БпЛА. Повреждены электросети и железнодорожная инфраструктура.

Также за помощью медиков обратилась 48-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела Харькова 22 октября.

 

Читайте также: Новости Харькова – главное 26 октября: где атаковали россияне

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
26.10.2025, 06:00
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
25.10.2025, 21:06
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
25.10.2025, 20:12
Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября
Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября
25.10.2025, 21:40
Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)
Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)
25.10.2025, 18:40
РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW
РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW
26.10.2025, 11:00

Новости по теме:

24.10.2025
Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА (обновлено)
23.10.2025
Героев, спасавших детей после атаки БпЛА по Харькову, отметил мэр Терехов
20.10.2025
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов
19.10.2025
Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине
19.10.2025
Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Один погибший и семеро пострадавших. Как прошли сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 09:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки из-за обстрелов один человек погиб и семеро пострадали, в том числе двое детей, сообщила Нацполиция.".