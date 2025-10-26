Один погибший и семеро пострадавших. Как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки из-за обстрелов один человек погиб и семеро пострадали, в том числе двое детей, сообщила Нацполиция.

Удары россияне нанесли по Харькову и 5 населенным пунктам в Харьковском, Лозовском, Изюмском и Купянском районах, применяли РСЗО и БпЛА разных типов.

Днем россияне направили БплА по Харькову, ударили по Шевченковскому и Киевскому районам. Пятеро человек – 25-летний мужчина, женщины 51, 68 лет и 13-летний и 15-летний подростки – подверглись острой реакции на стресс. Повреждены частный и многоквартирный дома, общежитие, сообщили в ХОВА.

Из-за обстрелов россиян Купянского района пострадали два человека. 64-летняя женщина и 56-летний мужчина ранены в поселке Купянск-Узловой, поврежден частный дом. Травмированных госпитализировали.

33-летний местный житель поселка Ковшаровка погиб из-за удара врага.

Из-за попадания БпЛА в Лозовой повреждена энергетическая инфраструктура, на месте вспыхнул пожар. 7 частных домов были разрушены в селе Башиловка Лозовского района. Обошлось без пострадавших.

Город Барвенково атаковали БпЛА. Повреждены электросети и железнодорожная инфраструктура.

Также за помощью медиков обратилась 48-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела Харькова 22 октября.