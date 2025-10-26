Один загиблий і семеро постраждалих. Як минула доба на Харківщині
Минулої доби через обстріл одна людина загинула і семеро постраждали, зокрема двоє дітей, повідомила Нацполіція.
Ударів росіян зазнали Харків і 5 населених пунктів в Харківському, Лозівському, Ізюмському та Куп’янський районах. Росіяни застосовували РСЗВ і БпЛА різних типів.
Вдень росіяни скерували БплА по Харкову, вдарили по Шевченківському та Київському районах. П’ятеро людей – 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці – зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджені приватний будинок, багатоквартирний будинок, гуртожиток, повідомили у ХОВА.
Через обстріли росіян Куп’янського району постраждали двоє людей. 64-річна жінка та 56-річний чоловік поранені в селищі Куп’янськ-Вузловий, пошкоджений приватний будинок. Травмованих ушпиталили.
33-річний місцевий мешканець селища Ківшарівка загинув через удар ворога.
Через влучання БпЛА в Лозовій пошкоджена енергетична інфраструктура, на місці спалахнула пожежа. 7 приватних будинків зазнали руйнувань у селі Башилівка Лозівського району. Обійшлося без постраждалих.
Місто Барвінкове атакували БпЛА. Зазнали уражень електромережі та залізнична інфраструктура.
Також по допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в Харкові 22 жовтня.
