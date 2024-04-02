Неосторожность при курении убила жителя села на Харьковщине

43-летний мужчина погиб на пожаре в селе Алексеевка Лозовского района Харьковской области днем 2 апреля. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала его неосторожность при курении.

Чрезвычайники выехали на тушение пожара в 13:17, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. В доме горели вещи и мебель. Полностью потушили пожар в 14:19.