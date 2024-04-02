Неосторожность при курении убила жителя села на Харьковщине
43-летний мужчина погиб на пожаре в селе Алексеевка Лозовского района Харьковской области днем 2 апреля. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала его неосторожность при курении.
Чрезвычайники выехали на тушение пожара в 13:17, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. В доме горели вещи и мебель. Полностью потушили пожар в 14:19.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: александровка, ГСЧС, Лозовской район, погиб, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина погиб на пожаре в селе Алексеевка Лозовского района днем 2 апреля".