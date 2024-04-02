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Неосторожность при курении убила жителя села на Харьковщине

Происшествия 18:15   02.04.2024
Елена Нагорная
Неосторожность при курении убила жителя села на Харьковщине

43-летний мужчина погиб на пожаре в селе Алексеевка Лозовского района Харьковской области днем 2 апреля. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала его неосторожность при курении.

Чрезвычайники выехали на тушение пожара в 13:17, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. В доме горели вещи и мебель. Полностью потушили пожар в 14:19.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина погиб на пожаре в селе Алексеевка Лозовского района днем 2 апреля".