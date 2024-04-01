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Пожилая женщина жгла траву – и погибла в этом пожаре на Харьковщине

Происшествия 16:28   01.04.2024
Оксана Якушко

1 апреля около 12:30 произошел пожар на окраине села Крисино Богодуховского района, в котором  сжигая сухую траву погибла женщина, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Площадь горения составила 800 кв. Во время пожаротушения пожарные нашли тело погибшей 60-летней женщины.

По словам соседей, она сжигала сухую траву, но в какой-то момент что-то вышло из-под контроля. Вероятно, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь.

В ГСЧС напоминают, что сжигать сухую траву строго-настрого запрещено! По статье 77-1 КУоАП за самопроизвольное обжиг растительности или ее остатков налагается штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 апреля около 12:30 произошел пожар на окраине села Крисино Богодуховского района, в котором сжигая сухую траву погибла женщина, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".