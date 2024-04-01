Пожилая женщина жгла траву – и погибла в этом пожаре на Харьковщине
1 апреля около 12:30 произошел пожар на окраине села Крисино Богодуховского района, в котором сжигая сухую траву погибла женщина, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Площадь горения составила 800 кв. Во время пожаротушения пожарные нашли тело погибшей 60-летней женщины.
По словам соседей, она сжигала сухую траву, но в какой-то момент что-то вышло из-под контроля. Вероятно, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь.
В ГСЧС напоминают, что сжигать сухую траву строго-настрого запрещено! По статье 77-1 КУоАП за самопроизвольное обжиг растительности или ее остатков налагается штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.
Читайте также: В Харькове горела многоэтажка: 10 человек эвакуировали (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, женщина, огонь, пожары, сухая трава, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожилая женщина жгла траву – и погибла в этом пожаре на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 апреля около 12:30 произошел пожар на окраине села Крисино Богодуховского района, в котором сжигая сухую траву погибла женщина, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".