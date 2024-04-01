Пожилая женщина жгла траву – и погибла в этом пожаре на Харьковщине

1 апреля около 12:30 произошел пожар на окраине села Крисино Богодуховского района, в котором сжигая сухую траву погибла женщина, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Площадь горения составила 800 кв. Во время пожаротушения пожарные нашли тело погибшей 60-летней женщины.

По словам соседей, она сжигала сухую траву, но в какой-то момент что-то вышло из-под контроля. Вероятно, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь.

В ГСЧС напоминают, что сжигать сухую траву строго-настрого запрещено! По статье 77-1 КУоАП за самопроизвольное обжиг растительности или ее остатков налагается штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.