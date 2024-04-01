Літня жінка палила траву – і загинула в цій пожежі на Харківщині
1 квітня близько 12:30 сталася пожежа на околиці села Крисине Богодухівського району, в якій загинула жінка, яка палила суху траву, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Площа горіння склала 800 м². Під час пожежогасіння вогнеборці знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.
Зі слів сусідів, вона спалювала суху траву, але в якийсь час щось вийшло з-під контролю. Ймовірно їй стало зле, вона знепритомніла та впала у вогонь.
У ДСНС нагадують, що спалювати суху траву суворо заборонено! За статтею 77-1 КУпАП за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, огонь, пожежа, сухая трава, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 квітня близько 12:30 сталася пожежа на околиці села Крисине Богодухівського району, в якій загинула жінка, яка палила суху траву, повідомили у ДСНС у Харківській області.".