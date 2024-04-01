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Літня жінка палила траву – і загинула в цій пожежі на Харківщині

Події 16:28   01.04.2024
Оксана Якушко

1 квітня близько 12:30 сталася пожежа на околиці села Крисине Богодухівського району, в якій  загинула жінка, яка палила суху траву, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Площа горіння склала 800 м². Під час пожежогасіння вогнеборці знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.

Зі слів сусідів, вона спалювала суху траву, але в якийсь час щось вийшло з-під контролю. Ймовірно їй стало зле, вона знепритомніла та впала у вогонь.

У ДСНС нагадують, що спалювати суху траву  суворо заборонено! За статтею 77-1 КУпАП за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 16:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 квітня близько 12:30 сталася пожежа на околиці села Крисине Богодухівського району, в якій  загинула жінка, яка палила суху траву, повідомили у ДСНС у Харківській області.".