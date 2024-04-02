Необережність під час куріння вбила жителя села на Харківщині

43-річний чоловік загинув під час пожежі в селі Олексіївка Лозівського району Харківської області вдень 2 квітня. Причиною займання, за попередніми даними, стала його необережність під час куріння.

Надзвичайники виїхали на гасіння пожежі о 13:17, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. У будинку горіли речі та меблі. Повністю загасили пожежу о 14:19.