Необережність під час куріння вбила жителя села на Харківщині
43-річний чоловік загинув під час пожежі в селі Олексіївка Лозівського району Харківської області вдень 2 квітня. Причиною займання, за попередніми даними, стала його необережність під час куріння.
Надзвичайники виїхали на гасіння пожежі о 13:17, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. У будинку горіли речі та меблі. Повністю загасили пожежу о 14:19.
Читайте також: Літня жінка палила траву – і загинула в цій пожежі на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: александровка, ГСЧС, Лозовской район, погиб, пожежа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Необережність під час куріння вбила жителя села на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річний чоловік загинув під час пожежі в селі Олексіївка Лозівського району вдень 2 квітня".