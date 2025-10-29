Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сьогодні тричі штурмували українські позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.

Запеклі бої сьогодні точилися біля міста Вовчанськ та села Кам’янка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак росіян біля сіл Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще один бій з окупантами триває зараз.

На Лиманському напрямку росіяни сьогодні 14 разів штурмували позиції українських захисників біля сіл Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Наразі три бої тривають.