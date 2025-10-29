Live
  • Ср 29.10.2025
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:47   29.10.2025
Оксана Якушко
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сьогодні тричі штурмували українські позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.

Запеклі бої сьогодні точилися біля міста Вовчанськ та села Кам’янка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак росіян біля сіл Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще один бій з окупантами триває зараз.

На Лиманському напрямку росіяни сьогодні 14 разів штурмували позиції українських захисників біля сіл Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Наразі три бої тривають.

Читайте також: Путін заявив про «оточення Куп’янська». В ЗСУ й МВС спростували це (відео)

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 17:47;

